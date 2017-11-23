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المنتخب الوطني للقدم يتراجع للمركز 121 في التصنيف العالمي لنوفمبر
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (فيفا) ليحل بالمركز 121 في تصنيف شهر نوفمبر الجاري الصادر اليوم الخميس.
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  رياضة
المنتخب الوطني للقدم يتراجع للمركز 121 في التصنيف العالمي لنوفمبر
[23/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تسعة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (فيفا) ليحل بالمركز 121 في تصنيف شهر نوفمبر الجاري الصادر اليوم الخميس.

يأتي تراجع المنتخب الوطني بعد حوالي شهر من تحقيقه قفزة كبيرة في التصنيف العالمي حينما حل بالمركز 112 في شهر أكتوبر الماضي وهو أفضل مركز له في التصنيف منذ عام 2010.

كما يأتي هذا التراجع بعد تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بدون أهداف مع مضيفه منتخب طاجيكستان في المباراة التي جرت بينهما في 14 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

وبذلك التعادل عزز المنتخب الوطني حظوظه في التأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه وذلك باحتلاله المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن ثالث الترتيب منتخب طاجيكستان صاحب الرصيد ذاته.

ولن يخوض المنتخب الوطني أي مباراة رسمية سوى في 27 مارس من العام القادم حينما يستضيف في العاصمة القطرية الدوحة منتخب النيبال في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات ، وفي حال فوزه بها سيتأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام 2019.

يذكر أن منتخب الفلبين يتصدر المجموعة السادسة للتصفيات برصيد تسع نقاط، وسيستضيف نظيره الطاجيكي في الجولة الأخيرة للتصفيات في مباراة يتأهل فيها الفائز للنهائيات الآسيوية.

سبأ
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