وقفة إحتجاجية بالبيضاء تندد بجرائم العدوان والحصار وإغلاق المنافذ [23/نوفمبر/2017] البيضاء - سبأ:

نظم محلي وتنفيذي محافظة البيضاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي وإستمرار الحصار وإغلاق المنافذ.



وخلال الوقفة التي شارك فيها العلماء والشخصيات الإجتماعية والأعيان والوجهاء .. أكد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري أن إستمرار تحالف العدوان في شن الحرب الإجرامية على اليمن، لن يزيد أبناء الشعب اليمني إلا إصرارا وتماسكا وثباتا في مواجهته وغطرسته.



وشدد على ضرورة توحيد الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة كافة التحديات وفي المقدمة مخططات العدوان ومؤامراته التي تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي للشعب اليمني .. داعيا إلى تحمل المسؤولية في مواجهة العدوان ومرتزقتهم ودعم الجبهات بالمال والرجال .



واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .



وأكدوا أن إستمرار تحالف العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم بحق النساء والأطفال والشيوخ وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وصمة عار في جبين الإنسانية .. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم .



وحيا بيان صادر عن الوقفة الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف .. مؤكدا إستمرار الشعب اليمني في الصمود لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.



ودعا المشاركون كافة المنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى الإضطلاع بواجبها في إيقاف العدوان ورفع الحصار .. محملين الأمم المتحدة مسؤولية ما يرتكبه العدوان من جرائم جراء إستمرار صمتها وتغاضيها عن تلك الجرائم.

سبأ