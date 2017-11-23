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رثانوية عبدالناصر للمتفوقين تعلن قبول 200 طالبا وطالبة
[23/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أعلنت ثانوية جمال عبد الناصر للمتفوقين اليوم نتائج إمتحانات قبول العام الدراسي 2017- 2018م.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإختبارات القبول 735 طالبا، فيما تغيب 23 طالبا ونجح في الإختبار 200 طالبا .. لافتا إلى تفاوت نسبة النجاح حيث كانت أعلى نسبة 64ر86 بالمائة وأقل نسبة تم قبولها 69ر64 بالمائة.

وأكد في إجتماع إعلان النتائج بحضور وكيلا وزارة التربية لقطاع التعليم أحمد النونو والمناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف ووكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق، حرص الوزارة على مصداقية وشفافية الإمتحانات لضمان إستيعاب المتفوقين.

وتطرق إلى أهمية إنشاء مدارس للمتفوقين والموهوبين في الجمهورية بإعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن .. منوها بجهود إدارة ثانوية عبد الناصر في تسيير إمتحانات القبول وفقا للشروط والمعايير المطلوبة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

من جانبه قدم مدير ثانوية عبد الناصر الدكتور علي شرف الدين عرض موجز حول الخطوات الإجرائية للقبول والمفاضلة، حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة ومكتب التربية والسلطة المحلية بالإضافة إلى إدارة المدرسة للإشراف على عملية القبول ابتدءا من عملية التسجيل وإنتهاءا بإعلان النتائج.

وأكد أن عملية القبول تمت بمنهجية ودقة وشفافية، وقال " تم مراجعة التصحيح ورصد الدرجات عدة مرات حرصا على خلو العملية من أي أخطاء قد تسهم في ظلم أي طالب".

سبأ
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