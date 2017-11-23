اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة لندن- سبأ:

انخفضت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس لتقتفي أثر تداولات أضعف في وول ستريت حيث انخفضت أحجام التداول بفعل عطلة عيد الشكر، وقادت الأسهم البريطانية موجة الخسائر مع هبوط سهم شركة سنتريكا للطاقة بعد إعلان نتائجها.



ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة بينما انخفض مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.2 في المائة.



وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة متأثرا بانخفاض أسهم شركتي المرافق سنتريكا وناشونال جريد.



ودفعت نتائج ضعيفة من شركة تيسن كروب المؤشر داكس الألماني للانخفاض 0.4 في المائة.



وهوى سهم سنتريكا 16.4 في المائة في المعاملات المبكرة متجها صوب أكبر خسارة يومية له على الإطلاق بعدما فقدت الشركة نحو 6 في المائة من عملاء الطاقة في 4 شهور وجاءت توقعاتها لنتائج العام بأكمله دون تقديرات السوق.



وقاد سهم ألتيس للاتصالات قائمة الرابحين في أوروبا حيث قفز 6.4 في المائة بعد تقرير قال إن مجموعة الاتصالات الفرنسية المثقلة بالديون تدرس بيع شبكة اتصالاتها في جمهورية الدومنيكان.



ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المائة عند الفتح.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ