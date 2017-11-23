رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي في كرة القدم زيوريخ - سبأ :

احتفظت ألمانيا بصدارة تصنيف المنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم.



ويتصدر منتخب ألمانيا التصنيف برصيد 1602 نقطة يليه المنتخب البرازيلي برصيد 1483 نقطة ثم المنتخب البرتغالي برصيد 1358 نقطة ثم المنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع برصيد 1348 نقطة ويحل المنتخب البلجيكي في المركز الخامس برصيد 1325 نقطة.



وجاء منتخب إسبانيا في المركز السادس برصيد 1231 نقطة ثم منتخب بولندا في



المركز السابع برصيد 1209 نقطة يليه منتخب سويسرا في المركز الثامن برصيد



1190 نقطة يليه منتخب فرنسا في المركز التاسع برصيد 1183 نقطة



وأخيرا منتخب تشيلي في المركز العاشر برصيد 1162 نقطة.



ولن تكون النسخة الحالية من تصنيف الفيفا مؤثرة خلال قرعة مونديال روسيا 2018



التي تجرى في الأول من ديسمبر المقبل، حيث سيعتمد الفيفا على النسخة الماضية من



التصنيف التي صدرت 16 في اكتوبر الماضي خلال القرعة.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ