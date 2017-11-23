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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:47:33م
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  رياضة
المانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي في كرة القدم
[23/نوفمبر/2017]
زيوريخ - سبأ :
احتفظت ألمانيا بصدارة تصنيف المنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم.

ويتصدر منتخب ألمانيا التصنيف برصيد 1602 نقطة يليه المنتخب البرازيلي برصيد 1483 نقطة ثم المنتخب البرتغالي برصيد 1358 نقطة ثم المنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع برصيد 1348 نقطة ويحل المنتخب البلجيكي في المركز الخامس برصيد 1325 نقطة.

وجاء منتخب إسبانيا في المركز السادس برصيد 1231 نقطة ثم منتخب بولندا في

المركز السابع برصيد 1209 نقطة يليه منتخب سويسرا في المركز الثامن برصيد

1190 نقطة يليه منتخب فرنسا في المركز التاسع برصيد 1183 نقطة

وأخيرا منتخب تشيلي في المركز العاشر برصيد 1162 نقطة.

ولن تكون النسخة الحالية من تصنيف الفيفا مؤثرة خلال قرعة مونديال روسيا 2018

التي تجرى في الأول من ديسمبر المقبل، حيث سيعتمد الفيفا على النسخة الماضية من

التصنيف التي صدرت 16 في اكتوبر الماضي خلال القرعة.

سبأ
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