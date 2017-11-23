محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط مبيدات ممنوعة بمحافظة ذمار ذمار-سبأ:

ضبط مكتب الزرعة والري بمحافظة ذمار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مساء أمس، ثلاثة ألف لتر من المبيدات الحشرية الممنوعة والمهربة عند المدخل الجنوبي لمدينة ذمار.



وأوضح مدير إدارة وقاية النبات بمكتب الزراعة والري بذمار المهندس أنس العيزري أنه تم ضبط الكمية من قبل أفراد نقطة أمنية على متن دينة تحمل شحنة بيض كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.



ولفت إلى أن أفراد النقطة تواصلوا مع مكتب الزراعة للإبلاغ عن الشحنة وتم تكليف فريق فني ومأمور الضبط القضائي لمعاينة الشحنة فور تلقي مكتب الزراعة البلاغ وتم فحص الشحنة وتحرير محضر بها وتحريزها لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشار العيزري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى خطورة تلك المبيدات المحظورة والممنوعة على صحة الإنسان والبيئة باعتبارها مواد مسرطنة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية فضلا عن إلحاقها إضرارا بالاقتصاد الوطني نتيجة التهرب الضريبي.



ودعا المواطنين إلى التعاون مع مكتب الزراعة والإبلاغ عن أي مبيدات مهربة نظرا لخطورتها على الإنسان والبيئة بشكل عام.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ