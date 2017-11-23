عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الناخبون الجزائريون يصوتون في الانتخابات البلدية والولائية الجزائر- سبأ:

بدأ نحو 22 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس، عملية التصويت في الانتخابات البلدية والولائية.



وبحسب وسائل الإعلام يتنافس في الانتخابات 50 حزباً و4 تحالفات، إلى جانبها قوائم المستقلين على مقاعد 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا.



ووفقاً للأرقام الرسمية فقد ترشح للانتخابات البلدية حوالي 165 ألف شخص موزعين على 10 آلاف قائمة، أما مرشحو المجالس الولائية فبلغ 16600موزعين على 600 قائمة.



ويشار إلى أن الحزبان الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في الجزائر هما جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، وقدمت الأحزاب المعارضة الرئيسية مرشحين لأقل من نصف المجالس البلدية.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ