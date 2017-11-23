محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بصنعاء صنعاء-سبأ:

دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء بالتنسيق مع الوحدة الثقافية اليوم فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



واكد وكيل اول المحافظة حميد عاصم اهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان سافر غير مبرر.. معتبرا الاحتفال بذكرى مولده هو احياء لقيم العزة والكرامة والشهامة والسنة النبوية الصحيحة.



وأشار إلى أن الاختفال والاحتشاد في هذه الذكرى الغالية هو من أجل أن يعرف العالم عظمة الشعب اليمني الذي يحتفل بخاتم الانبياء رغم ما يتعرض له من حرب ابادة جماعية.. داعيا الشعب العربي للوقوف إلى جانب إخوانهم في اليمن.



وأكد على ضرورة الصبر والثبات.. لافتا الى ان المفاوضات اثبتت ان الشعب اليمني يواجه امريكا بالدرجة الرئيسة وما حكام بني سعود الا شماعة.. مشيرا الى قدرة الشعب على الانتصار على العدوان ومن معهم ممن باع وطنه.



وفي الفعالية التي حضرها مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة اشار نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد العرشاني الى أن الاحداث في اليمن كشفت الأقنعة الباغية والطاغية.. لافتا الى ضرورة الاستفادة من السيرة النبوية وتعلم الصبر والثبات..



وأكد اهمية توحيد الصفوف والوقوف في خندق واحد لمواجهة الغزاة والمعتدين.



كما القى العلماء ابراهيم حميد الدين ورياض الحراني ومهدي الغطاني محاضرات اكدت اهمية الوقوف مع الرسول الأعظم للتعرف على شخصيته وسيرته العطرة.



مشيرين إلى دور العلماء والخطباء في توعية الأمة بأخلاق وشخصية الرسول وتعريف المجتمع بخطر الفكر الوهابي المتطرف..

ونوهت الكلمات بأهمية الاقتداء برسول الله وتقييم واقع الأمة والعودة إلى نهج النبي وفكره واخلاقه .. مؤكدة اهمية التحرك الجاد والصادق لتعريف الأمة برسول الله وقيمه ومبادئه.



مشيرة إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر سيما وشعب الإيمان والحكمة يعيش حرب غاشمة وحصار ظالم من دول العدوان .. مؤكدة بأهمية الوقوف الى جانب رجال الرجال بالاموال والغذاء والرجال.. مؤكدة أن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر.





سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ