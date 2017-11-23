ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:50:49م
اقتحام مواقع لقوى الغزو والاحتلال في المخا بتعز
أقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع لقوى الغزو والاحتلال في يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز.
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مصرع ستة اشخاص في تفجير انتحاري شرق افغانستان
رثانوية عبدالناصر للمتفوقين تعلن قبول 200 طالبا وطالبة
انخفاض الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة
المانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي في كرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بصنعاء
[23/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء بالتنسيق مع الوحدة الثقافية اليوم فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

واكد وكيل اول المحافظة حميد عاصم اهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان سافر غير مبرر.. معتبرا الاحتفال بذكرى مولده هو احياء لقيم العزة والكرامة والشهامة والسنة النبوية الصحيحة.

وأشار إلى أن الاختفال والاحتشاد في هذه الذكرى الغالية هو من أجل أن يعرف العالم عظمة الشعب اليمني الذي يحتفل بخاتم الانبياء رغم ما يتعرض له من حرب ابادة جماعية.. داعيا الشعب العربي للوقوف إلى جانب إخوانهم في اليمن.

وأكد على ضرورة الصبر والثبات.. لافتا الى ان المفاوضات اثبتت ان الشعب اليمني يواجه امريكا بالدرجة الرئيسة وما حكام بني سعود الا شماعة.. مشيرا الى قدرة الشعب على الانتصار على العدوان ومن معهم ممن باع وطنه.

وفي الفعالية التي حضرها مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة اشار نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد العرشاني الى أن الاحداث في اليمن كشفت الأقنعة الباغية والطاغية.. لافتا الى ضرورة الاستفادة من السيرة النبوية وتعلم الصبر والثبات..

وأكد اهمية توحيد الصفوف والوقوف في خندق واحد لمواجهة الغزاة والمعتدين.

كما القى العلماء ابراهيم حميد الدين ورياض الحراني ومهدي الغطاني محاضرات اكدت اهمية الوقوف مع الرسول الأعظم للتعرف على شخصيته وسيرته العطرة.

مشيرين إلى دور العلماء والخطباء في توعية الأمة بأخلاق وشخصية الرسول وتعريف المجتمع بخطر الفكر الوهابي المتطرف..
ونوهت الكلمات بأهمية الاقتداء برسول الله وتقييم واقع الأمة والعودة إلى نهج النبي وفكره واخلاقه .. مؤكدة اهمية التحرك الجاد والصادق لتعريف الأمة برسول الله وقيمه ومبادئه.

مشيرة إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر سيما وشعب الإيمان والحكمة يعيش حرب غاشمة وحصار ظالم من دول العدوان .. مؤكدة بأهمية الوقوف الى جانب رجال الرجال بالاموال والغذاء والرجال.. مؤكدة أن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر.


سبأ
  المزيد من (محلي)
رثانوية عبدالناصر للمتفوقين تعلن قبول 200 طالبا وطالبة
ضبط مبيدات ممنوعة بمحافظة ذمار
وكيل محافظة البيضاء يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد العواضي
إستشهاد مواطن بإنفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمديرية المتون بالجوف
كسر زحف لمرتزقة العدوان في نهم وتكبيدهم خسائر كبيرة
الأرصاد: المرتفعات الجبلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة
احتفال باختتام دورة الشهيد اللواء الركن ناجي العرشي
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بنهم
تحالف العدوان يمنع وصول طائرات للأمم المتحدة والطائرات الانسانية والاغاثية الى مطار صنعاء
وزير الصحة يزور الجرحى بالمستشفى العسكري ويتفقد مركز الأطراف

العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطن بإنفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمديرية المتون بالجوف
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على قيفة بالبيضاء
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[23/نوفمبر/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
[23/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by