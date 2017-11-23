محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة البيضاء يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد العواضي البيضاء-سبأ:

تفقد وكيل محافظة البيضاء عادل قرموش العيوي اليوم ومعه مدير عام مديرية ردمان ال عواض محمد العواضي، مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى الشهيد العواضي بمديرية ردمان.



واطلع وكيل محافظة البيضاء على سير العمل بأقسام المستشفى، واستمع من مدير المستشفى الدكتور احمد علي العواضي إلى شرح حول سير العمل والخدمات الطبية التي تقدمها كوادر المستشفى والكوادر المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للتنمية للاستجابة الإنسانية لمعالجة حالات الإصابة بالكلوليرا الذي ينتشر في عدد من التجمعات السكانية بالمديرية والمناطق المجاورة لها.



وأشاد الوكيل عادل العيوي بانضباط الكوادر الطبية وكذا الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.. داعيا منظمة استجابة إلى تمديد التعاقد مع الكوادر العاملة بالمستشفى التي تعمل بدون أجر لمكافحة وباء الكلوليرا الذي لايزال ينتشر في قرى المديرية.



وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تواجه المستشفى لتحسين الخدمات الطبية وتوفير الأدوية الخاصة بحالات الإصابة بالإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ