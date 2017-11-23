محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل احتفال باختتام دورة الشهيد اللواء الركن ناجي العرشي





صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات دورة الشهيد اللواء الركن ناجي العرشي التنشيطية والتي عقدتها هيئة التدريب والتأهيل بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي لعدد من ضباط الاستخبارات العسكرية.



وخلال حفل اختتام الدورة القى رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد / أحمد جابر الصيفي كلمة أشار فيها إلى اهمية عقد وتنظيم مثل هذه الدورات التنشيطية التي تأتي في أطار تعزيز المفاهيم ورفع الكفاءات والقدرات للمقاتلين وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الجوانب العسكرية التخصصية لمواجهة العدوان الغاشم.



وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تولي جوانب التدريب والتأهيل جل اهتمامها ولما من شأنه رفد جبهات القتال بالكفاءات والمهارات والكوادر المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا والقادرة على خوض مختلف الاعمال القتالية بكفاءة واقتدار

ونوه رئيس هيئة التدريب أن وطننا يقف أمام تحديات كبيرة تضع جميع ابناء الشعب اليمني وفي المقدمة منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية أمام مسئوليات جمة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بهمة عالية وإرادة قوية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



كما القى مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن / علي ابو حليقة كلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورات التنشيطية تعد مصدر الهام للمقاتلين يستمدون مما يتلقونه فيها من علوم ومعارف ما يعزز مفاهيمهم ويرفع من معنوياتهم ويقوي ويشحذ هممهم في مواجهة العدوان وفضح أهدافه وما يسعى إلى تحقيقه من خلال عدوانه الذي قارب ثلاث سنوات.



ونوه العميد ابو حليقة أن شعبنا استطاع بصموده وثباته ان يكسر إرادة المعتدين ويسقط كافة رهاناتهم التي راهنوا عليها في شن عدوانهم البربري على وطننا.



كما ألقى مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد / يحيى المهدي كلمة أكد فيها ضرورة قيام كل مسئول وقائد بمسئولياته خلال هذه المرحلة التي يتعرض لها وطننا لعدوان بربري وأن يعمل الجميع بتكامل واستشعار روح المسئولية الوطنية وأدراك حجم التحدي وعظمة الواجب الديني والوطني المقدس في مواجهة العدوان.



وأوضح أن الجهاد في سبيل الله والوطن من أعظم الواجبات الدينية وان شعبنا ضرب اروع الامثلة في الدفاع عن سيادته وخوض غمار المواجهة مع العدوان الآثم باعتباره واجب ديني ووطني ودستوري مقدس.



وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية والهدايا الرمزية.



حضر الحفل عدد من رؤساء الشعب والقطاعات بدائرتي الاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ