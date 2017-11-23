ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:47:33م
اقتحام مواقع لقوى الغزو والاحتلال في المخا بتعز
أقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع لقوى الغزو والاحتلال في يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز.
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
رثانوية عبدالناصر للمتفوقين تعلن قبول 200 طالبا وطالبة
انخفاض الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة
المانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي في كرة القدم
ضبط مبيدات ممنوعة بمحافظة ذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
احتفال باختتام دورة الشهيد اللواء الركن ناجي العرشي
[23/نوفمبر/2017]


صنعاء - سبأ :
اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات دورة الشهيد اللواء الركن ناجي العرشي التنشيطية والتي عقدتها هيئة التدريب والتأهيل بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي لعدد من ضباط الاستخبارات العسكرية.

وخلال حفل اختتام الدورة القى رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد / أحمد جابر الصيفي كلمة أشار فيها إلى اهمية عقد وتنظيم مثل هذه الدورات التنشيطية التي تأتي في أطار تعزيز المفاهيم ورفع الكفاءات والقدرات للمقاتلين وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الجوانب العسكرية التخصصية لمواجهة العدوان الغاشم.

وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تولي جوانب التدريب والتأهيل جل اهتمامها ولما من شأنه رفد جبهات القتال بالكفاءات والمهارات والكوادر المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا والقادرة على خوض مختلف الاعمال القتالية بكفاءة واقتدار
ونوه رئيس هيئة التدريب أن وطننا يقف أمام تحديات كبيرة تضع جميع ابناء الشعب اليمني وفي المقدمة منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية أمام مسئوليات جمة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بهمة عالية وإرادة قوية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

كما القى مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن / علي ابو حليقة كلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورات التنشيطية تعد مصدر الهام للمقاتلين يستمدون مما يتلقونه فيها من علوم ومعارف ما يعزز مفاهيمهم ويرفع من معنوياتهم ويقوي ويشحذ هممهم في مواجهة العدوان وفضح أهدافه وما يسعى إلى تحقيقه من خلال عدوانه الذي قارب ثلاث سنوات.

ونوه العميد ابو حليقة أن شعبنا استطاع بصموده وثباته ان يكسر إرادة المعتدين ويسقط كافة رهاناتهم التي راهنوا عليها في شن عدوانهم البربري على وطننا.

كما ألقى مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد / يحيى المهدي كلمة أكد فيها ضرورة قيام كل مسئول وقائد بمسئولياته خلال هذه المرحلة التي يتعرض لها وطننا لعدوان بربري وأن يعمل الجميع بتكامل واستشعار روح المسئولية الوطنية وأدراك حجم التحدي وعظمة الواجب الديني والوطني المقدس في مواجهة العدوان.

وأوضح أن الجهاد في سبيل الله والوطن من أعظم الواجبات الدينية وان شعبنا ضرب اروع الامثلة في الدفاع عن سيادته وخوض غمار المواجهة مع العدوان الآثم باعتباره واجب ديني ووطني ودستوري مقدس.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية والهدايا الرمزية.

حضر الحفل عدد من رؤساء الشعب والقطاعات بدائرتي الاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رثانوية عبدالناصر للمتفوقين تعلن قبول 200 طالبا وطالبة
ضبط مبيدات ممنوعة بمحافظة ذمار
تدشين فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بصنعاء
وكيل محافظة البيضاء يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الشهيد العواضي
إستشهاد مواطن بإنفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمديرية المتون بالجوف
كسر زحف لمرتزقة العدوان في نهم وتكبيدهم خسائر كبيرة
الأرصاد: المرتفعات الجبلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بنهم
تحالف العدوان يمنع وصول طائرات للأمم المتحدة والطائرات الانسانية والاغاثية الى مطار صنعاء
وزير الصحة يزور الجرحى بالمستشفى العسكري ويتفقد مركز الأطراف

العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطن بإنفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمديرية المتون بالجوف
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على قيفة بالبيضاء
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[23/نوفمبر/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
[23/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by