تحالف العدوان يمنع وصول طائرات للأمم المتحدة والطائرات الانسانية والاغاثية الى مطار صنعاء [23/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

منع تحالف العدوان بقيادة السعودي اليوم وصول طائرات للأمم المتحدة والطائرات الإغاثية والإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي.



وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الدكتور مازن غانم لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن تحالف العدوان رفض اليوم اعطى تصاريح لرحلات الامم المتحدة ورحلات المنظمات الإنسانية لاطباء بلاحدود وبرنامج الغذاء العالمي ورحلة المساعدة التابعة لليونيسف التي تحمل لقاحات لشلل الاطفال.



واشار الى ان الطائرتين اللتين وصلتا أمس إحداهما تابعة للسفارة الروسية لنقل طاقم السفاره وأخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر قامت فقط بعمل إخلاء طبي لعدد من موظفيها.



وقال "منذ السادس من نوفمبر الحالي والى اليوم ورحلات الأمم المتحدة وبقية الرحلات الانسانيه والإغاثية ونقل الركاب اليمنيين مازالت محضورة".



واوضح الدكتور مازن أن أكثر من 220 موظف إغاثة تابع للأمم المتحدة عالقون في عمان لم يتمكنوا من الوصول إلى صنعاء للقيام بواجباتهم الانسانيه و 310 موظف تابعون للأمم المتحدة والمنظمات الدوليه العامله في المجال الانساني عالقون في صنعاء، مشيراً إلى إن عدد الرحلات التي تم إلغائها 32 رحلة اممية وانسانية وأغاثية منذ 6 نوفمبر الجاري بحسب مصادر من مكتب الامم المتحدة باليمن.



ولفت الى أن إعلام العدوان يستمر في تضليل الرأي العالمي بالاكاذيب والافتراءات لرفع الضغط العالمي عليه، مشيراً إلى أنه يخلف وعوده بفتح مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للرحلات الانسانيه والإغاثية.



وجددت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد مطالبة مجلس الأمن والامم المتحدة والمنظمات الدولية والانسانية والحقوقية بالضغط وإلزام تحالف العدوان بفك الحظر الشامل والكامل لمطارات الجمهورية اليمنية بمافيها الخطوط الجوية اليمنية لنقل العالقين اليمنيين والمرضى الذين هم في تزايد مستمر.



الجدير بالذكر أن الحصار المفروض على الرحلات يعطل الجهود والعمليات الإغاثية والانسانيه ويعيق مهام العاملين في الشأن الانساني لتقديم المساعده للملايين من المواطنين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

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