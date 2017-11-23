محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحذيرات من خطورة استمرار توفر بيئة ملائمة لتكاثر الجراد في مناطق السهل التهامي صنعاء- سبأ:



حذرت نتائج مسح وترصد ميداني لحشرة الجراد الصحراوي في مناطق السهل التهامي من خطورة استمرار هطول الأمطار وتوفر بيئة ملائمة لتكاثر الجراد وانتشاره على نطاق واسع في تلك المناطق.



وأكدت نتائج المسح والترصد للجراد الذي نفذته الإدارة العامة لوقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة والري بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) خلال الشهر الجاري في مناطق التكاثر الشتوية للجراد بمناطق السهل التهامي، أنه تم تسجيل أعداد من الجراد الانفرادي المبعثر الناضج وغير الناضج في معظم المناطق التي شملتها أعمال المسح والترصد.



وأشارت نتائج المسح التى حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها إلى أن تواجد غطاء نباتي أخضر بيئة مناسبة ومهيأة لنمو الجراد , مبينة أن خطورة الوضع تزداد سوءاً نتيجة أن موسم الأمطار في تلك المناطق ما يزال في بدايته مما يزيد من وضع الغطاء النباتي الأخضر وتوفر الظروف البيئية الأكثر ملائمة لتكاثر الجراد وتكوّن الأسراب ، لافتاً إلى أن ذلك قد يشكل بؤرة لتكاثر الجراد وانتشاره على نطاق واسع الأمر الذي يشكل خطرا وتهديدا على القطاع الزراعي ومصادر الأمن الغذائي.



وأوصت النتائج بضرورة متابعة هطول الأمطار عبر الأقمار الاصطناعية ومصادر المعلومات في مناطق التكاثر وكذلك الاستمرار في تنفيذ المسوحات الروتينية من أجل مراقبة أوضاع الجراد الصحراوي والحد من أضراره ومكافحته في الوقت المناسب.



يشار الى أن الإدارة العامة لوقاية النباتات تنفذ أعمال المسح والترصد للجراد بشكل مستمر ودوري من فترة إلى أخرى تحسباً لتكاثره وانتشاره كون حشرة الجراد من الآفات الخطيرة التي تهدد الزراعة والنباتات وتلحق أضراراً اقتصادية كبيرة بالقطاع الزراعي.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ