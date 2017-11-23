محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة الحديدة- سبأ:



أدان مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة استهداف طيران العدوان سيارتين للمواطنين بمنطقة موشج بمديرية الخوخة وراح ضحيتها أكثر من عشرين شهيداً وجريحاً.



واستنكر بيان صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه استمرار الجرائم المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي وإمعانه في استهداف المدنيين دون وازع ديني أو أخلاقي .



وأوضح البيان أن هذه المجازر لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا وتلاحما وقوة في مواجهة العدوان ومرتزقته مهما بلغت وحشيته وطال أمده



واعتبر البيان صمت الأمم المتحدة المخزي تجاه كل المجازر ، مشاركة في سفك الدم اليمني وانتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.



وطالب البيان شعوب العالم بالضغط على حكوماتها لتحمل مسئولياتها والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار، والتحقيق في كل الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني للعام الثالث.



وحمل البيان تحالف العدوان ومرتزقته المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي سبقتها، مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ