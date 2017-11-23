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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته
[23/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 أسفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته عن مقتل وجرح العديد منهم خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتل وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في تبة الشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع الفواز ، رجلا ، سن العجوز ، المفتاح ، الشبكة ، عباسة ، القفال قبالة منفذ الخضراء وأسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت عدداً من التباب العسكرية في موقع الدخان بجيزان ، فيما تم قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب و جبل سبحطل بعسير .

وحسب المصدر تكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح جراء هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في التبة البيضاء جنوبي كهبوب بمحافظة لحج ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في مديرية طور الباحة بالمحافظة .

كما كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة باتجاه جبل القحوص وتبة الكربة بمديرية طور الباحة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي محافظة شبوة هاجم الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في التبة الرملية بمديرية عسيلان وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، ولقي أحد المرتزقة مصرعه برصاص الجيش واللجان في المديرية نفسها .

و لفت المصدر إلى تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد في هجوم مباغت للجيش واللجان باتجاه حيد لمسان والجسيمة في جبهة قيفة بمحافظة البيضاء ، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف لهم على جبل القرن في قيفة .

وفي محافظة الجوف قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين محكم نفذته وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان بمنطقة الخليفين في مديرية خب والشغف ، وتم تدمير آلية عسكرية في صبرين .

كما أكد المصدر مصرع القيادي المرتزق المقدم عدنان البغومي نائب ركن توجيه اللواء 310 بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم ، و تم قنص ستة من المرتزقة شمال صحراء ميدي .

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون وتم تدمير آلية لهم في عمليات هجومية متفرقة للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في قرية مولية ومواقع مجاورة في جبل حبشي و جبل النبيع بمنطقة حمير في مديرية مقبنة والتباب المجاورة بمحافظة تعز .

ووفقاً للمصدر كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة في المفاليس بمديرية حيفان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم كما تم استهداف تجمعات لهم في المنطقة نفسها و إعطاب معدل غرب موزع .

سبأ
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