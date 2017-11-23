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سلامي: أي حرب جديدة تعني زوال الكيان الصهيوني
[23/نوفمبر/2017]
طهران/سبأ:

أكد مساعد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن شن أي حرب جديدة يعني زوال الكيان الصهيوني من جغرافيا العالم.

وقال سلامي في تصريح له امس: أن معادلات المنطقة والعالم لن تحل دون محور المقاومة لافتاً إلى فشل الأعداء في فرض العزلة السياسية على إيران عبر صنع تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان قائد الثورة الإسلامية فى إيران الإمام علي الخامنئي أكد في كلمة له في وقت سابق أن ما حدث فى سورية والعراق من هزيمة لتنظيم “داعش” الإرهابي هواستئصال للغدة السرطانية التي زرعها الاستكبار للأضرار بمحور المقاومة.

سبأ
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