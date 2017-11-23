ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:36:26ص
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 27 غارة ، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته
سلامي: أي حرب جديدة تعني زوال الكيان الصهيوني
بيرو تفتح باب أمل المونديال لمنتخب إيطاليا مجددًا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
بيرو تفتح باب أمل المونديال لمنتخب إيطاليا مجددًا
[23/نوفمبر/2017]
ليما /سبأ:

قالت تقارير صحفية إن منتخب بيرو قد يفتح باب الأمل مجددًا لإيطاليا من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأوضحت صحيفة "ليبيرو" البيروفية أن منتخب بلادها قد يتم استبعاده من كأس العالم بسبب اقتراح نوسيدا رئيس لجنة التعليم والشباب والرياضة قانون يضع اتحاد الكرة تحت سيطرة الدولة، الأمر الذي يمنعه قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأشارت التقارير إلى أن "الفيفا" قلق بشأن هذا التطور، وطالب بالمزيد من المعلومات، وفي حال تمرير القانون، من الممكن أن يتم استبعاد بيرو من ممارسة أي أنشطة دولية، بما في ذلك بطولة كأس العالم الصيف المقبل.

وأكدت تقارير شبكة "فوتبول إيطاليا" أن منتخب إيطاليا من الممكن أن يكون ضمن المستفيدين في حال تم استبعاد بيرو من مونديال روسيا.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم بعد الهزيمة أمام السويد في مجموع المباراتين بهدف دون رد بالملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

ولكن هناك تقارير أخرى أشارت إلى أنه في حال استبعاد أي منتخب من المونديال، يحق "للفيفا" اختيار منتخب جديد بدلاً منه دون اللجوء إلى تصفيات، وفي تلك الحالة يختار المنتخب الأعلى تصنيفًا ضمن الذين فشلوا في بلوغ المونديال.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الخامس عشر في التصنيف، ويسبقه كل من تشيلي (9)، وويلز (14)، ما يعني أن فرصته قد تكون صعبة أيضًا.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
العروبة يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
تدشين البطولة المدرسية الثانية لكرة القدم للمرحلة الاساسية بأمانة العاصمة
إشبيلية يتعادل مع ليفربول بعد تأخره بثلاثية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم
العملاق النيجيري ياكوبو يعلن اعتزاله في يوم عيد ميلاده
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
إتحاد القصر بالحديدة يحرز كأس اليوم العالمي للطفولة بالحديدة
إختتام الدوري السنوي لكرة القدم بمديرية ماوية بتعز
الأهلي يواجه العروبة غدا بطموح التتويج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
وست بروميتش البيون الانجليزي يقيل مدربه لسوء النتائج
العدوان السعودي على اليمن
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[22/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[22/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على صعدة
[22/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by