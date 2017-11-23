رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيرو تفتح باب أمل المونديال لمنتخب إيطاليا مجددًا ليما /سبأ:



قالت تقارير صحفية إن منتخب بيرو قد يفتح باب الأمل مجددًا لإيطاليا من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018.



وأوضحت صحيفة "ليبيرو" البيروفية أن منتخب بلادها قد يتم استبعاده من كأس العالم بسبب اقتراح نوسيدا رئيس لجنة التعليم والشباب والرياضة قانون يضع اتحاد الكرة تحت سيطرة الدولة، الأمر الذي يمنعه قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



وأشارت التقارير إلى أن "الفيفا" قلق بشأن هذا التطور، وطالب بالمزيد من المعلومات، وفي حال تمرير القانون، من الممكن أن يتم استبعاد بيرو من ممارسة أي أنشطة دولية، بما في ذلك بطولة كأس العالم الصيف المقبل.



وأكدت تقارير شبكة "فوتبول إيطاليا" أن منتخب إيطاليا من الممكن أن يكون ضمن المستفيدين في حال تم استبعاد بيرو من مونديال روسيا.



وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم بعد الهزيمة أمام السويد في مجموع المباراتين بهدف دون رد بالملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.



ولكن هناك تقارير أخرى أشارت إلى أنه في حال استبعاد أي منتخب من المونديال، يحق "للفيفا" اختيار منتخب جديد بدلاً منه دون اللجوء إلى تصفيات، وفي تلك الحالة يختار المنتخب الأعلى تصنيفًا ضمن الذين فشلوا في بلوغ المونديال.



ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الخامس عشر في التصنيف، ويسبقه كل من تشيلي (9)، وويلز (14)، ما يعني أن فرصته قد تكون صعبة أيضًا.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ