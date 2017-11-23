ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:36:26ص
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 27 غارة ، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته
سلامي: أي حرب جديدة تعني زوال الكيان الصهيوني
بيرو تفتح باب أمل المونديال لمنتخب إيطاليا مجددًا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
كوريا الشمالية تنتقد إعادتها لقائمة الإرهاب الأميركية
[23/نوفمبر/2017]
بيونغيانغ - سبأ:

وصفت كوريا الشمالية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادتها مجددا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ بأنه استفزاز خطير وانتهاك عنيف.

وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية لوسائل الإعلام المحلية الرسمية إن بلاده ستواصل تعزيز قوة ردعها ضد السياسة العدائية الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب التي ستترتب على استفزازاتها "الوقحة" لبيونغ يانغ.

واتهم المتحدث واشنطن بتنصيب نفسها "حكما دوليا في قضايا الإرهاب"، معتبرا أن القرار الأميركي "على ما يبدو عبثي واستخفاف بسلام العالم وأمنه".

وأعلن ترمب الاثنين الماضي إعادة كوريا الشمالية إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام "اليوم تصنف الولايات المتحدة كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب، وهذا الأمر كان ينبغي حدوثه منذ أمد طويل".

وتابع أنه إضافة إلى تهديدها للعالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية "دعمت مرارا وتكرارا الإرهاب الدولي، بما في ذلك عمليات الاغتيال على الأراضي الأجنبية".

وفي 1988، أدرجت واشنطن بيونغ يانغ في قائمة الدول الراعية للإرهاب بتهمة تفجير طائرة كورية جنوبية كانت متوجهة من بغداد إلى سول.

غير أن واشنطن رفعت كوريا الشمالية من تلك القائمة عام 2008 في عهد جورج بوش، عقب الدخول في مفاوضات حول وقف نشاطات كوريا الشمالية النووية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
سلامي: أي حرب جديدة تعني زوال الكيان الصهيوني
قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية
بينهم قيادي بالجهاد اعتقال 7 فلسطينيين في الضفة
دي ميستورا يزور موسكو الجمعة المقبل للقاء لافروف وشويغو
تحطم مروحية أمريكية جنوب غربى اليابان
الحريري يعلن تريثه في تقديم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية
كندا تسهم ب 100 مليون دولار لإعادة البناء في منطقة الكاريبي
الجيش الصيني يعرض أسرع"دبابة عائمة"في العالم
عشرة مفقودين جراء انقلاب قارب فنزويلي قبالة كولومبيا
الاحتلال يداهم عددا من المدن الفلسطينية ويعتقل 16 فلسطينيا و مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى
العدوان السعودي على اليمن
مكتب حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف سيارات المواطنين في موشج بالخوخة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[22/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[22/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على صعدة
[22/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by