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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:36:26ص
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  اقتصاد
تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017
[23/نوفمبر/2017]
تونس /سبأ:

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في تونس تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0,9 بالمائة رغم النمو الذي حققه المؤشر نفسه خلال الربع الثالث من نفس العام.

وعزا المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان ، هذا التراجع إلى الانخفاض المسجل في قطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 5,6 بالمائة نتيجة انخفاض إنتاج الإسمنت والتراجع الملحوظ في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13,4 بالمائة.

وفي المقابل سجل قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة، كما ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع المطاط والبلاستيك بنسبة 4،1 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 2،8 بالمائة.

سبأ
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