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​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  رياضة
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
[23/نوفمبر/2017]
عواصم/سبأ:


عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن صدارة المجموعة الرابعة، بينما بقي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويؤجل حسم تأهله للدور الثاني إلى الجولة الأخيرة، بعدما رفع سبورتنج لشبونة البرتغالي رصيده إلى 7 نقاط بفوزه على أولمبياكوس اليوناني بثلاثية لهدف في الجولة ذاتها.

بدوره، حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا صعبًا على مضيفه أندرلخت البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كونستنت فاندن ستوك"، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل هدفي البايرن روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 51، وكورينتين توليسو بالدقيقة 77، فيما جاء هدف أندرلخت عن طريق سفيان هني في الدقيقة 63.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر برصيد 15 نقطة، فيما تذيل أندرلخت البلجيكي المجموعة برصيد خالي من النقاط.

وفي نفس المجموعة، عاقب فريق باريس سان جيرمان ضيفه سيلتيك بفوز ساحق بسباعية لهدف، على ملعب "حديقة الأمراء".

وتقدم سيلتيك بهدف بعد ثوانٍ معدودة عن طريق موسى ديمبيلي، ولكن رد باريس كان قاسياً بسبعة أهداف بدأها البرازيلي نيمار بثنائية في الدقيقتين التاسعة، و22 على التوالي، ثم الأوروجوياني إدينسون كافاني بالدقيقة 29، والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 35، والإيطالي ماركو فيراتي بالدقيقة 75، ثم سجل كافاني هدفه الثاني، والسادس لفريقه في الدقيقة 79، وأحرز البرازيلي داني ألفيس الهدف السابع بالدقيقة 80.

وجدد أتلتيكو مدريد الإسباني آماله في التأهل لدور الستة عشر بانتصار مهم على الضيف روما الإيطالي بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول في الدقيقة 69، وأضاف كيفين جاميرو الهدف الثاني بالدقيقة 85، ليحصدا أول انتصار بدوري الأبطال هذا الموسم للأتلتيكو.

ويحي أتلتيكو مدريد آماله في التأهل للدور الثمن نهائي، حيث أصبح رصيده 6 نقاط عقب الفوز على روما، فيما توقف رصيد روما عند 8 نقاط في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي الإنجليزي.

وكان تشيلسي ضمن الظهور في ثمن نهائي المسابقة، إثر فوزه على ضيفه كاراباج الأذري بأربعة أهداف نظيفة.

وافتتح البلجيكي إيدن هازارد التسجيل لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 21، إثر مخالفة لصالح البرازيلي ويليان طرد على إثرها لاعب كاراباج رشاد ساديجوف.

وأضاف ويليان الهدف الثاني بالدقيقة 36، وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لتشيلسي نفذها سيسك فابريجاس بنجاح في الدقيقة 73، قبل أن يسجل ويليان هدفه الثاني والرابع "للبلوز" في اللقاء بالدقيقة 85.

وتعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي للهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم، بعدما سقط خارج أرضه أمام بازل السويسري بهدف نظيف، في المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد اليونايتد بهذه النتيجة عند 12 نقطة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن بازل الذي يتفوق بفارق الأهداف عن سيسكا موسكو الروسي الذي فاز في وقت سابق على بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين.

وأحرز مايكل لانج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وأراح مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو مجموعة من لاعبيه في هذه المباراة، فشارك الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو بدلاً من الإسباني دافيد دي خيا، ولعب المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو للمرة الأولى بعد غياب طويل للإصابة.

وحل الظهيران دالي بليند، وماتيو دارميان مكان أشلي يونج، وأنطونيو فالنسيا، فيما لعب مروان فيلايني في خط الوسط بجانب أندير هيريرا على حساب الصربي نيمانيا ماتيتش، وشارك البلجيكي روميلو لوكاكو كرأس حربة أمام الثلاثي جيسي لينجارد، وبول بوجبا، ومارسيال.

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