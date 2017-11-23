عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قمة سوتشي الثلاثية تؤكد على بذل الجهود لإحلال الاستقرار في سورية سوتشي/سبأ:



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه الإيراني والتركي عزمهم على مواصلة التعاون الفعال بين الدول الثلاث لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية مشددين على التزامهم الراسخ بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.



وجاء في البيان الختامي للقمة التي جمعت رؤوساء الدول الثلاث فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية اليوم أن الرؤوساء الثلاثة أكدوا العزم على مواصلة التعاون الفعال بين دولهم لإحلال الاستقرار في سورية وفق قرار مجلس الامن الدولي 2254.



وأعرب الرؤوساء الثلاثة في البيان عن الارتياح للمستوى الحالي للتنسيق الثلاثي بصدد صون وتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في سورية الذي تعتبر إيران وروسيا وتركيا ضامنة له.



وأوضح البيان أنه بعد أحد عشر شهراً من التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في ال29 من ديسمبر الماضي تم الاقتراب بصورة حاسمة من القضاء على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي صنفها مجلس الأمن كتنظيمات إرهابية مؤكداً على مواصلة التعاون بهدف القضاء عليها نهائيا.



وأشار البيان إلى أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية في إطار عملية أستانا كان فعالًا جداً وساعد إلى حد كبير في تخفيض مستوى العنف والمعاناة لإانسانية والبدء بالعمل لتوفير الظروف لعودة المهجرين مبينين أن صيغة أستانا وإنجازاتها غدت أداة فعالة للإسهام بتحقيق الاستقرار في سورية.



ولفت البيان إلى أن الدول الثلاث ستواصل جهودها المنسقة في السير نحو تخفيف مستوى التوتر والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة عبر عملية شاملة يحققها السوريون بأنفسهم وتناقش المسائل المتعلقة بالدستور والانتخابات.



ووفقا للبيان فأن الرؤوساء الثلاثة أكدوا من جديد التزامهم الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها مشددين على أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر أو أي مبادرة سياسية لحل الأزمة في سورية ينبغي ألا تقوض تحت أي ظرف من الظروف سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.



وأعرب البيان عن تأييد الدول الثلاث إجراء حوار واسع النطاق بين السوريين يضم ممثلين عن جميع مكونات المجتمع السوري داعياً ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الملتزمة بسيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها إلى المشاركة البناءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي سيعقد قريبا ومبيناً أن الدول الثلاث اتفقت على العمل بنشاط لتعزيز نجاح المؤتمر وستجري مشاورات لتحديد المشاركين فيه.



وأكد البيان الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها بسرعة مشيراً إلى ضرورة أن يتخذ السوريون تدابير لبناء الثقة من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية ووقف الاعمال القتالية بصورة مستدامة.



ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الاستقرار وعملية تخفيف التوتر في سورية بما في ذلك توفير مساعدة إضافية للشعب السوري وتيسير إزالة الألغام والحفاظ على التراث التاريخي ودعم المرافق الاجتماعية والاقتصادية.



وأعرب البيان عن أمل الدول الثلاث بأن يكون للتقدم الحاصل لحل الأزمة في سورية أثر إيجابي على الوضع العام في المنطقة مشيراً إلى إمكانية عقد اجتماع مرة أخرى إذا لزم الأمر.

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ