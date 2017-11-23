عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بينهم قيادي بالجهاد اعتقال 7 فلسطينيين في الضفة رام الله/سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل، بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.



وأفادت وكالة أنباء /معا/ الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سعيد نخلة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون شمال شرق رام الله.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف محمد داوود صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجزت والدته لعدة ساعات في المنزل.



وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال أكثر من 30 منزلا في قرية عزون شرقا، ووزعت منشورات تهدد بفرض عقوبات بحق ساكينها، في حال تواصل رشق الحجارة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من محورها الشمالي بأكثر من 25 جيبا عسكريا، وناقلة جند، وداهمت أكثر من 30 منزلا، وسلمت ساكنيها اخطارات التهديد.



وما زالت قوات الاحتلال تواصل عمليات التنكيل بالمواطنين، حيث اعتدت على شاب بالضرب المبرح، ما أدى الى اصابته برضوض، ولم تعرف هويته حتى هذه اللحظة.



من جانبه، زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال، إن الجيش اعتقل ٧ فلسطينيين وصفهم بالمطلوبين، خلال عمليات دهم وتفتيش في الضفة الغربية

سبأ [23/نوفمبر/2017]سبأ