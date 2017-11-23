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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:47:05ص
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  اقتصاد
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
[23/نوفمبر/2017]
بكين/سبأ:

انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لو كانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قوله:” نحن نرفض أن يعتمد أي بلد عقوبات أحادية الجانب ترتكز على أساس قوانينه الخاصة مؤكداً في الوقت نفسه التزام بكين بتنفيذ القرارات الدولية فيما يتعلق ببيونغ يانغ.

وكانت الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات جديدة محددة على 13 شركة ومؤسسة كورية ديمقراطية وصينية وخصوصاً في قطاعي النقل البحري والتجارة حيث تشمل العقوبات أربع شركات صينية للاستيراد والتصدير إضافة إلى المالك الصيني لاحداها.

سبأ
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