طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 27 غارة ، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي. الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية. الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب. مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.