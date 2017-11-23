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آخر تحديث: الخميس، 23 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:47:05ص
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 27 غارة ، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.
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  محلي
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 27 غارة
[23/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية بأكثر من 27 غارة ، فيما تعرضت مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على الخط العام و منطقة الحريرة بمديرية كتاف وثلاث غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة ، في حين تعرضت المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديريتي حريب القراميش و صرواح بمحافظة مأرب و ثلاث غارات أخرى على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .

و حسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة موشج في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة و عشر غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية حيفان بمحافظة تعز و استهدف سيارة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي في مديرية الصلو ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على قرية عيال محمد و منطقة محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء .

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