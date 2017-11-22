[22/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :
ناقش إجتماع بمديرية المراشي بمحافظة الجوف اليوم الأنشطة التربوية بالمديرية وأوضاع المعلمين.
وثمن الإجتماع الذي حضره مدير مكتب التربية بالمحافظة صالح المياح ومدير مديرية المراشي هندي بريش، جهود التربويين وحرصهم على أداء واجبهم رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء العدوان والحصار.
وأكد الاجتماع على أهمية المتابعة الميدانية والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه الكادر التربوي والتعليمي والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة والعمل على صرف المرتبات والبطائق التموينية للعاملين في الميدان.
حضر الإجتماع عدد من الكوادر التربوية ومدراء المدارس ورؤساء الأقسام بمكتب التربية بمديرية المراشي.
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