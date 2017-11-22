[22/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ :
لقي عدد من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم اليوم خلال كسر زحف واسع على مواقع الشرفة وقصف صاروخي ومدفعي على تجمعات ومواقع لهم بنجران.
وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر الجيش واللجان الشعبية الزحف على مواقع الشرفة.
وأشار المصدر إلى أن الزحف ساندة الطيران الحربي والاباتشي والاستطلاع.
كما أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في موقع القفال وقبالة منفذ الخضراء.
وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقصف مدفعي مواقع الفواز ورجلا وسن العجوز والمفتاح والشبكة.
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