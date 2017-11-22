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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:48:03م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
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أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
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طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[22/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 10 غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بـ 10 غارات مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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العدوان السعودي على اليمن
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