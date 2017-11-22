محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وساطة قبلية تنهي قضية قتل منذ 40 عاما في البيضاء البيضاء - سبأ :

أنهت وساطة قبلية برئاسة وكيل محافظة البيضاء عادل قرموش العيوي اليوم، قضية قتل منذ 40 عاماً بين آل راجح بمنطقة الأغوال بمديرية ردمان.



وخلال الصلح الذي أشرفت عليه قبيلتي قيفه وآل عواض، شرف الطرفان الحكم الصادر من أولياء دم المجني عليه عبدالله صالح الراجحي وأعيان قبيلة قيفه والذي نص على أربع ديات شرعية طرحت منها ديتان وقامت ديتان.



وأوضح وكيل محافظة البيضاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القضية تم حلها حسب الشرع والأعراف القبلية بين أبناء العمومة .. مشيدا بتعاون الطرفين على حق القضية وتشريف الحكم.



ونوه الوكيل العيوي بدور مشائخ وأعيان قبيلتي آل عواض وقيفه الذين بذلوا جهوداً كبيرة في الإصلاح وتجسيد قيم الإخاء والتسامح ولم الشمل وقطع دابر قضايا الثأر وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من عدوان وحصار.

سبـأ [22/نوفمبر/2017]سبـأ