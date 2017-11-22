محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر تؤكد عدم وصول أي سفينة إلي موانئها الحديدة - سبأ :

أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عدم وصول أي سفينة إلي ميناء الحديدة أو ميناء الصليف.



ونفى رئيس المؤسسة القبطان محمد أبو بكر إسحاق في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صحة لأخبار التي تناقلتها عددا من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إعلان تحالف العدوان إعادة فتح الموانئ.



وأشار إلى أن المؤسسة تتابع الشركات الملاحية التي أفادت بحصول عدد من السفن المحملة بالمواد الغذائية على تصريح من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق '' يونيفم'' .



وقال القبطان إسحاق" كان يفترض وصول السفن الحاصلة على تصريح من '' اليونيفم '' إلى الميناء بتاريخ 20 نوفمبر الجاري إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم".



وناشد المجتمع الدولي بالضغط بإتجاه سرعة فتح الميناء بإعتباره الشريان الأساسي لحياة أكثر من 20 مليون مواطن.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي على إغلاق الميناء يمثل حرب إبادة جماعية على الشعب اليمني هو مشارك فيها.

سبـأ [22/نوفمبر/2017]سبـأ