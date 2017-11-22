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  محلي
فعالية ثقافية بمديرية الجبين بريمة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف
[22/نوفمبر/2017]
ريمة - سبأ :

نظمت بمديرية الجبين بمحافظة ريمة اليوم فعالية ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة محمد الوسد أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أخرج البشرية من الظلام إلى النور ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل تجسيدا لارتباط الأمة الإسلامية بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم .

فيما أشار أمين المجلس المحلي بالمديرية ماجد امين ونائب رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة حسن طه إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ،والاقتداﺀ بنهجه القويم والالتزام بتطبيقه قولا وعملا في كافة مناحي الحياة .

تخلل الفعالية عدد من الفقرات الخطابية والشعرية أشادت بعظمة الرسول الأكرم .

سبـأ
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