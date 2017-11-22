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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:45:06م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الغارة استهدفت منطقة محلي بالمديرية مخلفة أضراراً بممتلكات المواطنين ومنازلهم.
سبـأ
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