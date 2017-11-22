ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:45:06م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس القضاء ووزير العدل
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ووزير العدل القاضي أحمد عقبات.
الحريري يحضر احتفالات عيد الاستقلال في بيروت
يحضر سعد الحريري اليوم الأربعاء في بيروت احتفالات عيد الاستقلال بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة خلال كلمة تلفزيونية من السعودية.
الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير تقر ميزانية 2016م
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
مدرب أستراليا لن يذهب إلى كأس العالم
استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.
آخر الأخبار:
اختتام دورة كتابة التقارير الإنسانية بالمعهد الدبلوماسي
فعالية ثقافية بمديرية الجبين بريمة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف
مصرع وجرح عدد من المرتزقة في كسر زحف بطور الباحة في لحج
مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات وزير الإعلام حول لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سير التعليم بمدارس مديرية شعوب بأمانة العاصمة
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع تربوي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، سير العملية التعليمية والتربوية بمدارس المديرية.

وتطرق الإجتماع الذي ضم عدد من مدراء ومعلمي ومعلمات مداس شعوب، إلى الصعوبات التي تواجهها مدارس المديرية ومستوى توفر الكتاب المدرسي فيها والاحتياجات الضرورية لترميم وصيانة الفصول ومشكلة المياه.

واستعرض الإجتماع المعالجات الكفيلة بالتغلب على التحديات بما يمكن المعلمين من أداء واجبهم وإستمرار العملية التعليمية وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان وحصاره الجائر.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة دعم قيادة السلطة المحلية بالأمانة للعملية التعليمية وإستمرارها في مديريات العاصمة وحرصها على الاهتمام بحقوق المعلمين.

وأشاد بصمود وثبات المعلمين والمعلمات بمدارس مديرية شعوب وكافة مدارس مديريات العاصمة منذ بدء العدوان وتحملهم الظروف الصعبة وانقطاع الرواتب .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف تعطيل التعليم والقطاعات الخدمية بالعاصمة صنعاء.

فيما استعرض عدد من مدراء ومعلمي ومعلمات مدارس المديرية التحديات التي تقف حجر عثرة أمام سير وإستمرار التعليم وكذا معاناتهم المعيشية الصعبة جراء انقطاع الرواتب التي تسبب بها العدوان ومرتزقته.

وأكدوا إستمرار الصمود في أداء واجبهم في تعليم أجيال المستقبل.. مناشدين بضرورة إيجاد حلول عاجلة وبدائل تكفل تخفيف معاناة المعلمين بما يضمن إستمرارهم أداء واجبهم.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة كتابة التقارير الإنسانية بالمعهد الدبلوماسي
فعالية ثقافية بمديرية الجبين بريمة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف
مصرع وجرح عدد من المرتزقة في كسر زحف بطور الباحة في لحج
مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات وزير الإعلام حول لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية
كسر زحف لمرتزقة العدوان وإعطاب معدل في تعز
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
اختتام الدورة التدريبية حول السجون وحقوق الإنسان بصنعاء
مناقشة الاستعدادات الجارية بإب لتسيير قافلة الرسول الأعظم دعماً للجبهات
رئيس الوزراء يهنى نظيره اللبناني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده
مناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة صنعاء

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[22/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على صعدة
[22/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية الخوخة بالحديدة
[22/نوفمبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين
[22/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديرية خب والشعف بالجوف
[21/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by