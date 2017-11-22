محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير التعليم بمدارس مديرية شعوب بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع تربوي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، سير العملية التعليمية والتربوية بمدارس المديرية.



وتطرق الإجتماع الذي ضم عدد من مدراء ومعلمي ومعلمات مداس شعوب، إلى الصعوبات التي تواجهها مدارس المديرية ومستوى توفر الكتاب المدرسي فيها والاحتياجات الضرورية لترميم وصيانة الفصول ومشكلة المياه.



واستعرض الإجتماع المعالجات الكفيلة بالتغلب على التحديات بما يمكن المعلمين من أداء واجبهم وإستمرار العملية التعليمية وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان وحصاره الجائر.



وأكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة دعم قيادة السلطة المحلية بالأمانة للعملية التعليمية وإستمرارها في مديريات العاصمة وحرصها على الاهتمام بحقوق المعلمين.



وأشاد بصمود وثبات المعلمين والمعلمات بمدارس مديرية شعوب وكافة مدارس مديريات العاصمة منذ بدء العدوان وتحملهم الظروف الصعبة وانقطاع الرواتب .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف تعطيل التعليم والقطاعات الخدمية بالعاصمة صنعاء.



فيما استعرض عدد من مدراء ومعلمي ومعلمات مدارس المديرية التحديات التي تقف حجر عثرة أمام سير وإستمرار التعليم وكذا معاناتهم المعيشية الصعبة جراء انقطاع الرواتب التي تسبب بها العدوان ومرتزقته.



وأكدوا إستمرار الصمود في أداء واجبهم في تعليم أجيال المستقبل.. مناشدين بضرورة إيجاد حلول عاجلة وبدائل تكفل تخفيف معاناة المعلمين بما يضمن إستمرارهم أداء واجبهم.

سبـأ [22/نوفمبر/2017]سبـأ