اختتام الدورة التدريبية حول السجون وحقوق الإنسان بصنعاء [22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بالسجون وحقوق الإنسان التي نظمتها مصلحة السجون بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.



هدفت الدورة على مدى أربعة أيام إلى إكساب 22 مشاركاً من وزارة الداخلية و النيابة العامة بأمانة العاصمة ومحافظات حجة، المحويت، ريمة، عمران، إب، البيضاء و ذمار ، المعارف والقيم المتعلقة بالتعامل مع نزلاء الإصلاحيات، وتحويلها إلى مؤسسات لٌلإصلاح والتهذيب وكذا دراسة أسباب تكدس السجناء و تأخر قضاياهم.



وفي الاختتام أوضح مدير عام حقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام المحبشي أن الدورة جاءت في إطار الأنشطة التي يتم تنفيذها بناء على اتفاقية البناء والسلام الموقعة بين وزارة الداخلية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.



وأشار إلى أنه تم النزول الميداني إلى عدد من الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز الاحتجاز في البحث الجنائي بأمانة العاصمة والمحويت وحجة وعمران، وذلك لتقييم الوضع الإنساني فيها وما آلت إليه نتيجة العدوان الغاشم على بلادنا.



وأكد العميد المحبشي أنه تم عقد اللقاءات مع قيادة السلطات المحلية في المحويت وعمران لتفعيل دور السلطة المحلية في تحسين أوضاع الإصلاحيات المركزية والاحتياطية وإعادة تأهيل السجناء بإقامة مخيمات خاصة لإعادة دمجهم في المجتمع بعد قضاء العقوبات القانونية عليهم.



من جانبه أكد مدير مكتب المفوضية الدكتور العبيد احمد العبيد أهمية تواصل العمل في تأهيل الإصلاحيات والمضي وفقاً للخطة المعدة وفقاً لاتفاقية البناء والسلام الموقعة بين وزارة الداخلية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.



حضر الاختتام عضو هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي حسين العلفي.

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