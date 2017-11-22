محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاستعدادات الجارية بإب لتسيير قافلة الرسول الأعظم دعماً للجبهات







ناقش اجتماع للغرفة الصناعية والتجارية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح الاستعدادات الجارية لتسيير أكبر قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة " قافلة الرسول الأعظم ".



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وقاسم المساوى ومحمد قاسم العنسي وعبد القادر سفيان ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي



ورئيس الغرفة التجارية عارف المنصوب دور وإسهامات التجار في تجهيز القافلة المتضمنة المواد الغذائية والملابس الشتوية والبطانيات والمياه المعدنية والفواكه المتنوعة وغيرها.



وفي الاجتماع أشار المحافظ صلاح إلى تزامن هذه القافلة مع استعدادات الأمة العربية والإسلامية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.. مثمنا تفاعل أبناء المحافظة ومساهمتهم في دعم القافلة وحرصهم الكبير على مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة .



ولفت إلى أن هذا التكاتف المجتمعي يجسد صمود وتلاحم أبناء المحافظة والوطن واستمرارهم في رفد الجبهات منذ بداية العدوان الغاشم.



من جانبهم أكد المشاركون استعدادهم دعم القافلة وتقديم كل ما يستطيعون في هذه المرحلة من تاريخ الوطن .



و أدانوا الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني على مرأي ومسمع العالم وفي مقدمته اﻷمم المتحدة والمنظمات الدولية ، لافتين إلى هذه الجرائم لن تثني الشعب اليمني عن استمراره في الصمود في وجه العدوان ومرتزقته .

سبأ [22/نوفمبر/2017] إب - سبأ:سبأ