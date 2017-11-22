رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العروبة يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر





أشعل فريق العروبة فتيل المنافسة على لقب دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم، بتعادله أمام المتصدر أهلي صنعاء بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء، في افتتاح الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.



إستطاع الأهلي إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف حمل بصمة مهاجمه علي الصلول الذي استغل دربكة حارس العروبة ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 31، وكاد لاعب العروبة أيمن الأكحلي أن يحرز هدف التعديل لولا تدخل العارضة الأهلاوية في الدقيقة 37.



وفي الشوط الثاني استفاق العروبة من غفوته ونظم صفوفه ليحرز هدفين متتالين عبر نجمه أيمن المطري تحديداً عند الدقيقتين 54 و 56، ليدرك الأهلي خطورة الموقف ويعود لأخذ زمام المبادرة الهجومية والتي أثمرت بهدف التعديل عبر رأسية البديل المنقذ البراء درهم قبل إنتهاء المباراة بخمس دقائق، ليطلق الحكم حمود المقفزي صافرته منهياً المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكليهما.



بهذه النتيجة أضاف الأهلي نقطة لرصيده محافظاً على الصدارة بعشر نقاط، في حين رفع العروبة رصيده لثلاث نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.



وتتواصل منافسات الجولة الرابعة غداً الخميس بلقاء قوي يجمع اليرموك الوصيف بست نقاط، ومضيفه الوحدة آخر الترتيب بنقطة فقط، وتختتم الجولة نفسها بعد غد الجمعة بلقاء الشعب الخامس بنقطتين مع 22 مايو الثالث بأربع نقاط.

سبأ [22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ