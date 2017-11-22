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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:38:28م
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رئيس الوزراء يهنى نظيره اللبناني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده
[22/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:


بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة الى رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري ، بمناسبة احتفال الشعب اللبناني الشقيق باليوم الوطني.

وأعرب رئيس الوزراء ، في البرقية عن تهانيه الحارة لنظيره اللبناني بهذه المناسبة .. متمنياً لشعب لبنان الشقيق دوام الاستقرار واضطراد الازدهار ، وللعلاقات الاخوية اليمنية اللبنانية دوام النماء والتطور في مختلف الميادين .

كما هناء الدكتور بن حبتور، في برقيته الشيخ سعد الحريري ، بمناسبة خروجه من محنة الاحتجاز السعودي ووصوله سالما الى العاصمة اللبنانية بيروت من رحلته التي بدأت من الرياض ثم باريس مرورا بلارنكا .. منددا بالغطرسة والصلف والاستكبار السعودي تجاه دول الممانعة العربية وتصرفها غير اللائقة واللامسؤول تجاه رئيس وزراء دولة مستقلة و ذات سيادة .

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