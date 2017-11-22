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مناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة صنعاء
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم مع رئيس مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية عبدالباسط الهادي إمكانيه تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة .

وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل القطاع الجنوبي الغربي للمحافظة عبدالملك الغربي تشكيل لجنة من المكاتب التنفيذية المعنية لإعداد دليل الخدمات متضمناً الاحتياجات والخدمات الإنسانية التي تحتاجها المحافظة.

وأكد الوكيل عاصم أهمية تصافر الجهود لتوفير الخدمات والاحتياجات الإنسانية للمواطنين والتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية في ظل الأوضاع التي يعاني منها الوطن ، مشدداً على أهمية التنسيق مع قيادة المحافظات والمكاتب المعنية لإنجاح أعمال المؤسسة في مختلف المجالات .

من جانبه أشار رئيس مؤسسة الإكرام إلى أهداف المؤسسة في تفعيل مبدأ التكافل والتراحم الاجتماعي .

واستعرض المدير التنفيذي عدنان قفله دليل الاحتياجات الطارئة والانعاش المبكر بمحافظة صعدة و مشروع المسح الميداني في مجالات المساعدات الطارئة والتعليم والصحة والمياه والزراعة و التمكين الاقتصادي والانعاش و التنمية المستدامة والبناء المؤسسي والمرأة والطفل و الذي سينفذ بمحافظة صنعاء.

حضر الاجتماع مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والصحة والمياه وصندوق الرعاية الاجتماعية.

سبأ
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