محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية: أموال النظام السعودي لن تثني الشعب اليمني عن تحقيق تطلعاته صنعاء-سبأ:

قال وزير الخارجية المهندس هشام شرف "إن أموال النظام السعودي التي يسخرها في عدوانه الوحشي، لن تستطيع أن توقف الحياة في اليمن أو تثني الشعب اليمني عن الإستمرار في الصمود والمضي قدما لتحقيق تطلعاته ".



وأضاف الوزير شرف في إختتام دورة خاصة بالقيادات الفعالة لمؤسسي ورؤساء منظمات المجتمع المدني اليوم بصنعاء، "إن مصالح بعض الدول في المنطقة وبتمويل سعودي غضت الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني وعدوان نتج عنه استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمدنيين ".



وأشار إلى أن الحصار الذي فرضه تحالف العدوان بقيادة السعودية وتشديد إغلاق المنافذ وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني لم يشهد لها التاريخ مثيل..مؤكدا أن الأيام القادمة كفيلة بتحقيق المزيد من الإنتصارات للشعب اليمني.



وأكد ضرورة إضطلاع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بدورها وأن لا يكون عملها موسمي أو ربحي كما يعمل البعض خاصة واليمن يمر بظروف صعبة وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع في مواجهة التحديات الراهنة وفي المقدمة العدوان .



وفي اختتام الدورة التي نظمها على مدى يومين مركز إنماء الشرق للتنمية الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة نماء وعطاء للتنمية بمشاركة 35 متدرباً ومتدربة من 25 منظمة مجتمع مدني، أشارت رئيسة مركز إنماء زعفران المهنا إلى أن الدورة تدشينا للبرنامج الرابع لمنظمات المجتمع المدني .. مؤكدة على أهمية الدورة في تطوير قدرات المتدربين ورفدهم بكل جديد.



وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني تقدم خدمات في مختلف المجالات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



فيما أوضح رئيس مؤسسة نماء وعطاء للتنمية حسن المسوري أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان وغياب كثير من المنظمات عن القيام بدورها، يحتم على منظمات المجتمع المدني تنفيذ برامج خدمية ومناصرة في مختلف المجالات.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ