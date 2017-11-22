محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة حاشدة لثلاث عزل بحبيش إب تنديدا بجرائم العدوان والحصار إب -سبأ:

نظم أبناء عزل التفادي و السلق والذراحي بمديرية حبيش محافظة إب وقفة حاشدة تنديداً بالصمت الدولي المخزي إزاء الجرائم البشعة والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب اليمني من قبل العدوان الغاشم .



وفي الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة راكان النقيب ومدير عام مديرية حبيش محمد الشبيبي أوضح المشاركون أن جرائم العدوان المستمرة منذ ثلاث سنوات وتشديد الحصار والمعاناة الناتجة عنها تحتم على كافة أبناء اليمن التوجه إلى الجبهات لمواجهة العدو ودحره .



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن العدوان مهما استمر بجرائمه وحصاره لن يكسر إرادة الشعب اليمني أو يوهن عزيمته وسعيه نحو الكرامة والعزة والتخلص من الوصاية والتبعية .



وثمن المشاركون الانجازات والملاحم التي يسطرها أبطال الجيش واللجان والقوة الصاروخية ودائرة التصنيع الحربي .



ودعا البيان إلى المشاركة الفاعلة في إحياء الفعالية الكبرى التي ستقام بالعاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم .

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ