محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري لقيادات وتربويي مديرية الحوك بالحديدة الحديدة -سبأ:

عقد بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم اللقاء التشاروي للقيادات التربوية والتعليمية الذي كرس لمناقشة حملة "ثبات وانتصار" في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ".



وناقش اللقاء المهام الخاصة بتنفيذ حملة تعزيز الصمود والثبات في موجهة العدوان والهادفة بناء شخصية الطلاب والطالبات وبث روح التحدي في مواجهة العدوان وتعزيز الجوانب النفسية للحد من آثاره وتداعياته عليهم.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة هاشم العزعزي أكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية عبد الله ابكر يماني ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة عبد الرقيب الحرازي وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية علي باري جرب ومدير التربية بالمديرية إبراهيم عييد أن الارتقاء بالجيل والنشء لا يأتى إلا بالاتجاه صوب العلم والذي يعتبر موروث إنساني ليس له انتماء او جنسية ويجب الارتقاء به وتحييده من اي انتماءات ضيقة عدا الانتماء للوطن .



وشددوا على ضرورة تكاتف كل الجهود لأجل الوقوف مع الوطن من خلال نشر الوعي الوطني ضد العدوان السعودي الأمريكي بين ا الطلاب والطالبات وما يسطره المجاهدون في ميادين العزة والكرامة للدفاع عن الوطن .



وأكد التربويون المشاركون في اللقاء أن اليمن انتصر في جبهة التربية والتعليم رغم سعى تحالف العدوان لإفشالها وتعطيلها من خلال استهداف طيرانه بصورة مباشرة للمدارس والمنشآت التعليمية.



ونوهوا بمواقف التربويين والتربويات التي عصفت بأحلام العدوان وانتصروا لليمن بإستمرار العملية التعليمية في كافة المدارس حتى التي دمر العدوان مبانيها.



وأكدت القيادات التربوية والتعليمية وإدارات المدارس الحكومية والأهلية بمديرية الحوك أن إستمرار العملية التعليمية أفشل رهانات تحالف العدوان في تحقيق أي نصر له .. مشددين على أنه لا تنازل عن حق الطلاب في التعليم مهما كانت التضحيات والمعاناة .



كما أكدت أهمية تنفيذ خطة تعليم المناهج الدراسية وتفعيل ألأنشطة المدرسية عبر الفعاليات التي تسهم في تعزيز وتعميق الولاء الوطني وحب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات.



حضر اللقاء نائب مدير التربية بالمحافظة وليد علي غالب ومدير الأنشطة بمكتب التربية خالد حسن زيد ومدير الإعلام التربوي محمد شنيني بقش وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ