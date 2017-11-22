محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بالحديدة الحديدة -سبأ:

دشن مكتب الاوقاف والإرشاد بمحافظه الحديده اليوم فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .



وفي التدشين الذي حضره مفتي محافظة الحديدة العلامة محمد علي مرعي ومدير مكتب الأوقاف محمد حسن مقبولي أشار وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي إلى الأهمية الدينية للاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في تعميق حب الرسول الأعظم في نفوس المسلمين .



وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية الغالية يعني تجديد العهد والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين بأننا أمة الإسلام نسير على نهج الحبيب محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم. لافتا إلى أن اليمن تحتفل هذا العام بهذه المناسبة العظيمة في ظل استمرار العدوان والحصار.



إلى ذلك اشار نائب مدير مكتب الاوقاف فيصل الهطفي إلى أن الإجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان تكمن في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والعتاد، وخاصة في ظل تصعيد العدوان السعودي الأمريكي وتشديد حصاره الجائر وإغلاق المنافذ .



وأكد أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دعوة إلى التآخي والتراحم وتجسيد المثل والقيم التي نهجها نبي الإنسانية محمد صلى عليه وآله وسلم وإستلهام الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم.



وأكد بيان صدر عن الفعالية ان ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف الشر بقيادة السعودية في محاولة لتركيع أبناء الشعب اليمني لا يمثل رسالة الإسلام التي جاءت لتحرم القتل و ونبذ العنف ليحل محلها السلام.



ودعا البيان إلى استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم في مواجهة الظلم و الاصطفاف لمواجهة تصعيد العدوان من خلال الحشد لدعم الجبهات بالرجال والعتاد والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن حتى تحقيق النصر.



وطالب البيان الضمائر الحية في المنطقة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ اليمن مما تتعرض له من حرب لا تمت للضمير والإنسانية بأي صلة والتي لا تحقق الا اهداف ومطامع الحاقدين على اليمن وأبنائه، مؤكدا أن استمرار صمت المنظمات والمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار طال كل مقومات الحياة سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويخلق بؤرة جديدة ومرتعا آخر للإرهاب العالمي التي ترعاه السعودية وحلفائها.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ