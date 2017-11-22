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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:38:28م
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صباحية شعرية بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[22/نوفمبر/2017] إب - سبأ:



نظم مكتب الثقافة بمحافظة إب اليوم صباحية شعرية منددة بإستمرار العدوان، أحياها نخبة من شعراء المحافظة .

وقدم الشعراء محمد حمود الغيثي، سميرة الزنم، محمد فارع الحاج، مطهر العباسي" قصائد شعرية عبرت عن التلاحم والإصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا فضلا عن ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية في ظل صمت دولي معيب.

وتناول الشعراء في قصائدهم التي حملت عناوين "عمري والزمن، أبراج، عند السفر، كانون وعمره الرابع، صقور ومزاهر، ياحبيبه يا يمن، صمود شعب، الخذلان العربي"، الصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .

حضر الفعالية وكيل المحافظة الدكتور علي محمد الزنم ومدير مكتب الثقافة بإب عبد الحكيم مقبل وعدد من الأدباء والمهتمين .

سبأ
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