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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:38:28م
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  محلي
فعالية بسنحان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
[22/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ :
نظمت بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم فعالية احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الفعالية التي نظمها محلي وشخصيات مناطق ارتل وحمل وشفث بمدرسة خولة بنت الازور اكد وكيل المحافظة للقطاع الجنوبي الشرقي عبدالملك الغربي اهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي اخرج البشرية من الظلام الى النور.مشيرا الى اهمية استلهام سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين.

وألقيت العديد من الكلمات التي اشارت الى أهمية الاستفادة من دروس سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.. مشيرة الى اهمية تعزيز الثقة بالله تجاه ما يتعرض له الشعب من عدوان وحصار.

حضر الفعالية مدير عام المديرية أحمد نهشل ومدير مكتب التربية فهد مرشد وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء السلطة المحلية.

الى ذلك نظمت مدرسة الوحدة بسنحان محافظة صنعاء فعالية احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الفعالية التي حضرها مدير عام المديرية أحمد نهشل ومدير مكتب التربية فهد مرشد القيت العديد من الكلمات التي اكدت أهمية الاقتداء بسيد البشرية واستلهام الدروس من سيرته النبوية.

سبأ
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