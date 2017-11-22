رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين البطولة المدرسية الثانية لكرة القدم للمرحلة الاساسية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

دشن وزير الشباب والرياضة حسن زيد ومعه وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ورئيس النادي الأهلي بصنعاء حسن الكبوس البطولة الرياضية المدرسية الثانية لكرة القدم للمرحلة الأساسية بأمانة العاصمة.



يشارك في البطولة المدرسية للمرحلة الأساسية التي تقام تحت شعار "الرياضة المدرسية رافد حقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية"و ينظمها النادي الأهلي بصنعاء ومكتب التربية بأمانة العاصمة ممثلا بإدارة الانشطة المدرسية’ 10 الف طالب يمثلون 80 مدرسة حكومية وأهلية كمرحلة أولى على مستوى المدارس.



في التدشين الذي حضره رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بمحلي الامانة حمود النقيب ووكيل الامانة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق ومدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي.. أشار رئيس النادي الاهلي حسن الكبوس إلى أن الاهتمام بالرياضة المدرسية من قبل الجميع هي الخطوة الصحيحة في تطوير الرياضة الوطنية.



ولفت إلى أن تدشين المرحلة الثانية للبطولة المدرسية جاء نتيجة نجاح دورة الالعاب الرياضية المدرسية الاولى التي أقيمت العام الماضي بتعاون فعال بين النادي ومكتب التربية .. مشيدا بجهود ادارة الانشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم في تفعيل الانشطة الرياضية في مدارس الامانة بمختلف مجالاتها.



وتطرق إلى مساعي النادي المستمرة في تطوير الأنشطة الرياضية على المستوي الداخلي والخارجي حيث وأن اليمن غنية بالمبدعين والموهوبين من اللاعبين البراعم والشباب.



وأكد أن النادي الاهلي ومن خلال خبراته الطويلة في اعداد وتأهيل اللاعبين الشباب والبراعم الموهوبين’ سيظل يعمل من أجل تأهيل وإعداد هذا الجيل والبراعم من طلاب المدارس بما يكفل الاستفادة منها في المنتخبات الوطنية .



وطالب الكبوس وزارتي الشباب والرياضة والتربية والاتحادات والأندية الرياضية إلى ايلا الرياضة المدرسية أهمية خاصة وفق اسس علمية وعملية مدروسة وإيجاد ملاعب بالمدارس .. مؤكدا استعداد النادي الاهلي تقديم الدعم اللازم للرياضة المدرسية وبقية المجالات والأنشطة الثقافيه والفنية والاجتماعية .



من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير الانشطة المدرسية بمكتب التربية بالأمانة عبدالكريم الضحاك أهمية إقامة هذه البطولات والأنشطة الرياضية المدرسية لما لها من دور ايجابي كبير في اكتشاف اللاعبين الموهوبين من البراعم والشباب في المدارس.



وأوضح الضحاك أن تدشين البطولة المدرسية للعام الثاني على التوالي بأمانة العاصمة يأتي كثمرة نجاح هذه التجربة المتميزة في مختلف مدارس المديريات عند انطلاق المرحلة الاولى للبطولة في العام الماضي بما اسهم في رفد الاندية والمنتخبات بالموهوبين والمبدعين من اللاعبين الطلاب.



وأشار الى أن البطولة ستجري على ثلاث مراحل المرحلة الاولى على مستوى المدارس بمشاركة عشرة الف طالب والمرحلة الثانية علي مستوى المناطق التعليمية بالمديريات " ابطال ومنتخبات المدارس" بمشاركة 81 مدرسة حكومية واهلية’ والمرحلة الثالثه والأخيرة على مستوى الامانة بمشاركة منتخبات المناطق التعليمية 11 منتخب حكومي و11 منتخب اهلي.







وثمن الضحاك الجهود الكبيره لقيادة النادي الاهلي المتميزة ممثلة برئيس النادي حسن الكبوس وأعضاء هيئة ادارية النادي’ في دعم وإنجاح البطولة المدرسية بأمانة العاصمة واستمرار اقامتها للعام الثاني على التوالي.



ودعا الجميع إلى استمرار دعم ورعاية هذه البطولة المدرسية بأمانة العاصمة وإقامتها في كل عام بما يعزز من الانشطة الرياضية المختلفة بالمدارس.



حضر التدشين نائب رئيس نادي الاهلي محمد صلاح والأمين العام للنادي عبدالله جابر ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ