محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لأمهات وطالبات شبام بالمحويت تطالب بالتضامن مع أطفال اليمن المحويت -سبأ:

نظم بمجمع الزهراء التربوي للبنات بمديرية شبام كوكبان بالمحويت اليوم، وقفة احتجاجية لأمهات وطالبات مدينة شبام، للتنديد باستمرار العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الأطفال والنساء في اليمن.



واستنكر بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها مديرة وإدارة المجمع والمعلمات بتصعيد العدوان واستهدافه للأطفال والنساء والمدارس والمنشآت الخدمية في ظل صمت دولي معيب.



وناشد البيان المنظمات الدولية وأطفال العالم إلى التضامن مع أطفال اليمن وإنقاذهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها والضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار.



وأشار البيان إلى أن أطفال ونساء اليمن يتعرضون منذ قرابة ثلاثة أعوام لجرائم حرب من تحالف العدوان بقيادة السعودية وكذا حصار خانق على جميع منافذ اليمن تسبب في أوضاع كارثة على مختلف المستويات.



وأكد البيان أن تغاضي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن جرائم تحالف العدوان شجعه على ارتكاب المزيد.. لافتا إلى أن الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وصمت عار في جبين الإنسانية.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ