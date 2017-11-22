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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:38:28م
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دي ميستورا يزور موسكو الجمعة المقبل للقاء لافروف وشويغو
[22/نوفمبر/2017]
موسكو-سبأ:
أكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيزور موسكو بعد غدا الجمعة، ليبحث مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين التحضيرات لـ"جنيف-8" ومؤتمر الحوار الوطني السوري.

وأفادت وكالة (نوفوستي) بأن دي ميستورا قال "نعم" ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لبحث هذين الموضوعين مع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وكان مايكل كونتي، رئيس جهاز المبعوث الخاص، أكد سابقا نية دي ميستورا زيارة موسكو نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن تفتتح الجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف في الـ28 من الشهرالجاري، أما مؤتمر الحوار الوطني السوري فمن المخطط أن ينعقد في الـ2 من ديسمبر المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دي ميستورا عن عزمه عقد جولتين من المشاورات السورية السورية في جنيف في ديسمبر المقبل، بدلا من واحدة كما كان مقررا.

وذكر دي ميستورا، أثناء مشاركته في مؤتمر قوى المعارضة السورية في عاصمة بني سعود، أنه يحتاج من أجل تحقيق هذا الهدف إلى وفد معارض قوي وبارع... مشددا على جاهزيته للعمل بإخلاص لأنه تعقد في جنيف "مفاوضات حقيقية" على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حسب نص خطابه الموزع من قبل مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ولم يكشف دي ميستورا عن موعد الجولتين المتوقعتين للمفاوضات، إلا أنه سبق وأعلن أن الجولة الثامنة ستبدأ أعمالها في 28 نوفمبر الجاري.

وأوضح المبعوث الأممي أن المفاوضات ستتركز على صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تحت إشراف أممي.. مشيرا إلى أهمية عدم تجاهل قضية الأسرى والمعتقلين والمخطوفين والمفقودين، فضلا عن مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق يصعب الوصول إليها.

ودعا دي ميستورا المعارضة السورية إلى إشراك النساء في الوفد، مذكرا بأنهن يشكلن 51 بالمائة من مواطني البلاد.

سبأ
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