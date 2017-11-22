اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجزائر تكشف عن مفاوضات لتصدير الكهرباء إلى ليبيا الجزائر -سبأ:

كشفت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية الحكومية (سونلغاز) عن مفاوضات تجري الآن مع الشركة الليبية للكهرباء (جيكول) من أجل تصدير الكهرباء وخدمات ذات الصلة إلى ليبيا.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم الأربعاء عن الرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية (سونلغاز) محمد عرقاب قوله إن الجزائر لديها فائض في إنتاج الكهرباء خصوصا في فصل الشتاء في حين يحتاج "أشقاءنا" في ليبيا إلى الطاقة.



وأوضح عرقاب أن من هذا المنطلق فإن الجانبين يدرسان إمكانية إنجاز ربط كهربائي بضغط عال بين الجزائر وليبيا عبر تونس لتصدير الكهرباء و جملة من الخدمات الأخرى...مشيرا إلى زيارة قام بها وفد ليبي إلى الجزائر بدعوة من (سونلغاز) بهذا الخصوص.



وقال إن المحادثات بين الشركتين الجزائرية والليبية تتعلق بإعادة بعث الدراسة التي تم الشروع فيها العام 2010 من طرف البلدين والتي أجلت بسبب تأزم الوضع في ليبيا منذ العام 2011.



وأكد أنه تم تجميد العديد من المشاريع بين البلدين في ليبيا والبعض الآخر لم يشرع فيه حتى الآن، لكن الجزائر من خلال (سونلغاز) "تخطط لأن تكون حاضرة" في السوق الليبية.



وأشار إلى أن (سونلغاز) تمكنت وبوسائلها الخاصة من إنجاز محطات توليد الكهرباء وخطوط الكهرباء ومراكز فرعية للكهرباء وشبكات أنابيب مد وتوزيع الغاز وكذلك تصنيع بعض التجهيزات والمعدات في الجزائر...معتبرا أنه حان الوقت للشروع في عمليات تصدير الخدمات والدراسات والتجهيزات المنتجة في الجزائر.



واقترحت (سونلغاز) وضع وسائل إنتاج الكهرباء في ليبيا وبناء محطات كهربائية وشبكات كهربائية ذات الضغط المنخفض والعالي وكذلك ربط كهربائي بين البلدين عبر شبكات 220 و 400 كيلو فولت.



وعرضت 12 شركة من فروع (سونلغاز) مختلف أنماط مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية وكذلك مختلف التجهيزات الملحقة.



من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركة الليبية للكهرباء علي محمد ساسي إن المشاورات تهدف إلى تطوير فرص الشراكة مع مجمع (سونلغاز) "الذي يحوز على خبرات مكنته من تحقيق نجاحات في هذا الميدان".



وأكد أن الشركة الليبية ترغب في الاستفادة من خبرة (سونلغاز) وتفعيل شراكات ثنائية.



يذكر أن الوفد الليبي بدأ أمس الثلاثاء زيارة إلى الجزائر ضمن تعزيز الشراكة في مجال الطاقة الكهربائية.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ