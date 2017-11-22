محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتصلة بتنظيم وتحسين خدمات النقل البري بإب إب -سبأ:

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم مع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي، الجوانب المتصلة بتنظيم حركة النقل البري.



وإستعرض الإجتماع بحضور مدير عام التخطيط والمشاريع بالهيئة المهندس محمد الجعدبي ومدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد العزي منصور، أوضاع فرع الهيئة والسبل الكفيلة بتحسين حركة وخدمات النقل البري بالمحافظة .



وتطرق الإجتماع إلى المعالجات اللازمة لتقديم خدمات مميزة في مجال النقل للمواطنين من خلال إيجاد مواقف عامة جديدة بمركز المحافظة والمدن الثانوية.



وأكد أمين الورافي إستعداد قيادة المحافظة تقديم التسهيلات للهيئة بما يسهم في تحسين خدمات النقل البري.. لافتا إلى أن السلطة المحلية تعمل حاليا على إعادة النظر في عدد من مواقف الفرز وتوفير أماكن بديله مناسبة للحد من الاختناقات المرورية بمدينة إب .



فيما أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، أن الهيئة ستقوم بإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة لنقاط الوقوف التي ستحددها الجهات المعنية بالمحافظة وبما يعكس الصورة الحضارية لإب العاصمة السياحية للجمهورية اليمنية .

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ