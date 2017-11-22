محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مهرجانات بذكرى المولد النبوي في عدد من مديريات المحويت المحويت-سبأ:

نظمت بمديريات مدينة وجبل المحويت والخبت بمحافظة المحويت اليوم مهرجانات إحتفالية قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي المهرجانات التي حضرها مسئولو وقيادات السلطات المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديريات .. ألقيت كلمات وموشحات وعروض مسرحية عبرت عن عظمة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وأشارت المهرجانات الإحتفالية إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي وإستلهام دروس العزة والمنعة التي جسدتها رسالة السماء وحملها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى البشرية وعمل بكل جد وإجتهاد من أجل إيصالها كما أنزلت من خالق السموات والأرض.



وفي مديرية ملحان نظمت السلطة المحلية مهرجان بهذه المناسبة الدينية تخلله فقرات إنشادية وعروض مسرحية وقصائد شعرية .



ودعا وكيل المحافظة المساعد أحمد يحيى الأخفش إلى استشعار عظمة هذه المناسبة والإستفادة من الدروس والعبر التي رافقت مسيرتها .. لافتا إلى عظمة المبادئ والقيم التي حملها رسول الإنسانية محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم والتي سمت بالمسلمين إلى أعلى ميادين العزة والرفعة.



وفي الإحتفال الذي أٌقيم بمديرية حفاش.. أشار وكيل أول المحافظة عبدالله الحمزي ومدير عام المديرية زيد الشامي إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والذي يتزامن هذا العام مع تصعيدات دول العدوان وتشديد حصارها بإستكمال إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ