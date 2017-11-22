محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات تجهيز قافلة محافظة إب بمناسبة ذكرى المولد النبوي إب -سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح الترتيبات الجارية لتجهيز قافلة أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي دعما للمرابطين بجبهات العزة والكرامة .



وأقر الاجتماع بحضور وكلا المحافظة عبدالحميد الشاهري والدكتور أشرف المتوكل وقاسم المساوى وقاسم العنسي وحارث المليكي وضم عدد من المكاتب التنفيذية ومسئولي المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني جملة من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحشد الدعم وتجهيز القافلة كواجب وطني تجاه أبطال الجيش واللجان الشعبية.



وفي الاجتماع حث المحافظ صلاح الجميع على شحذ الهمم وتوحيد الجهود للمشاركة الفعالة للإسهام في هذه القافلة بما يليق بمكانة محافظة إب السباقة دوما في رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء.



وأشار إلى أن هذه القافلة الجاري التحضير لها بدعم من أبناء المحافظة تحمل رسالة واضحة لقوى العدوان أن الشعب اليمني في صمود ومواجهة دائمة لإفشال مخططات العدوان والانتصار عليه .



ولفت المحافظ صلاح إلى أن العدوان يواجه شعبا قويا وواعيا لكافة مؤامراته وتمادية في جرائمه التي تعد وصمت عار في حق الإنسانية والدول المشاركة في هذا العدوان البربري الظالم .



وأكد أن الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وبذلوا ارواحهم سيظلون خالدين بذكراهم في قلوب أبناء الوطن وعلى الجميع السير على خطاهم والانتصار لدمائهم الزكية والطاهرة، معتبرا هذه القافلة إلا تعبيرا عن الوفاء والامتنان لكل المدافعين عن الوطن في مختلف الجبهات والثغور .

سبأ [22/نوفمبر/2017]سبأ