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آخر تحديث: الأربعاء، 22 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:04:05م
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  رياضة
إشبيلية يتعادل مع ليفربول بعد تأخره بثلاثية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم
[22/نوفمبر/2017]
مدريد- سبأ:
تعادل إشبيلية مع ضيفه ليفربول بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وتقدم ليفربول بثلاثة أهداف في الدقائق الثلاثين الأولى من المباراة عن طريق روبرتو فيرمينو الذي سجل هدفين وساديو ماني لكن إشبيلية عدل تأخره مع بداية الشوط الثاني وسجل عن طريق وسام بن يدر هدفين قبل أن يحرز جويدو بيزارو هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتركت هذه النتيجة ليفربول في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بينما يأتي إشبيلية في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط فيما يحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد ست نقاط عقب تعادله 1-1 مع ماريبور في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها.

سبأ
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